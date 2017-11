Las niñas madre de las chabolas de El Gallinero: un bebé en los brazos a los 14 años

En este poblado a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Madrid la tradición viste a las niñas de largo al bajarles la regla y las casa aún en edad escola. Violeta tiene marido desde los 12 y con 18 años cría a tres hijos: "Me gustaba un chico y me casé. Todas las chicas aquí lo hacen así. Mis hijas también lo harán". Los matrimonios carecen de efectos legales pero "dejan de estudiar y ya no hay nada que hacer", explica Paco Pascual que trabaja en el asentamiento desde hace años.