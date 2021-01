La nieve desarma a la Policía: el día que Madrid perdió a sus agentes por falta de cadenas

Al filo de las 12 de la noche, la Jefatura Superior de la Policía Nacional anochecía aislada por la nieve. "Es tremendo", apuntaba un agente de servicio, activo durante toda la noche en el centro de Madrid. "Hemos tenido que venir en metro. No tenemos cadenas para los coches. Como mucho cuatro o cinco tan solo en la capital". Se había dado orden de que solo se saliera de las comisarías para lo imprescindible. Que no se acudiera a las llamadas a no ser que fuera absolutamente necesario.