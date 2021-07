Nier: Automata: Recordando a uno de los grandes hack and slash RPG de los últimos años

Los juegos de aventuras y acción con combates a lo Hack and slash, podemos decir que han tenido muy buenos juegos en los últimos años, pero se echa de menos más protagonismo. Atrás quedaron los tiempos en los que teníamos Devil May Cray, Onimusha, Ninja Gaiden, casi todos los años etc. Y otros títulos que intentaron copiar la fórmula. La aparición en los últimos años de Bayonetta y DMC, han mantenido con un hilo de vida al Hack and slash, que como digo, hacen falta más juegos del género.