«Me niego a ponerle a mi hija un lazo azul, bastante etiqueta tiene ella»

¿Y qué ha pasado? «Bueno, alguien salió por la ventana -yo es que no tengo tiempo ni de mirar por la ventana, aclara- y me gritó:' ¡Qué bien que estamos de paseíto! ¡Mis hijos también quieren salir a pasear!' Y yo le contesté: «'Yo también querría que mi hija fuera sana». «Yo a estas alturas tengo las espaldas muy anchas, y tengo claro que me niego a ponerle un lazo azul a mi hija. ¡Bastante etiqueta tiene ella ya! Parece que hemos vuelto a los tiempos nazis de señalar, y no...