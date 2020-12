"Niebla en el Canal - el continente, aislado", significado y primeros registros [ENG]

Esta frase es una sátira de la insularidad británica, al describir a la Europa continental como aislada de las Islas Británicas en vez de al contrario. La frase "Tormenta en el Canal—el continente, aislado" presuntamente tiene su origen en un titular de periódico, pero probablemente la historia sea apócrifa. El primer registro que he podido encontrar es de The Yorkshire Post (Leeds, Inglaterra), del miércoles 31 de diciembre de 1930, en la sección "The Criterion". En los años siguientes siguió siendo objeto de bromas.