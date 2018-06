Nessox, batería para coche electrico que se recarga repostando líquido

Nessox (NEw Semi-Solid flow lithium OXygen battery) es una batería para coche eléctrico que permite recarga inmediata, simplemente reemplazando el líquido agotado dentro de la batería, como en un reabastecimiento de combustible habitual. Se soportaría en la red actual de repostaje. Es un acumulador de energía más eficiente que las baterías actuales. Parece que no es posible recargar directamente con enchufe, el artículo no entra en detalle.