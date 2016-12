Neil deGrasse Tyson habla sobre la existencia de Dios

Tyson evidenció que, desde que la raza humana se transformó en la especie dominante, han existido dioses para todo, logrando conformar con los años un amplio listado de deidades. Por obvios motivos, aseguró no estar seguro de si existe Dios o no, no obstante explicó que ni siquiera sus más acérrimos seguidores lo están, argumentando que el mismo uso de la palabra fe -definida como "creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior"- denota esta duda.