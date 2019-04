Nega, el líder de Los Chikos del Maíz, triunfa con esta propuesta a laSexta

Este jueves, la cadena del grupo Atresmedia estrenará la cuarta temporada de El Jefe Infiltrado, un polémico formato importado de Estados Unidos. Tras ver el anuncio, Nega ha utilizado su cuenta de Twitter para proponer su particular adaptación del programa. “Oye, laSexta, he visto que vuelve El jefe infiltrado. ¿Para cuándo El Inspector infiltrado? Un inspector de Trabajo se hace pasar por trabajador sin que la empresa lo sepa. Abusos, horas extra no remuneradas, amenazas, salarios de miseria... Seguro que sería un exitazo”,