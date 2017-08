"Necesitamos hablar de las violaciones de hombres": el drama oculto de los abusos sexuales masculinos

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

"Durante mucho tiempo escondí el hecho de que era un hombre que había sido violado. No podía abrirme a hablar del tema, es un tabú", dijo Kigoma. "Como hombre, no podía llorar. La gente me iba a decir que era un cobarde, que era débil, que era estúpido".