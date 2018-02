Los 'nazis' del Spartak atemorizan hasta a los fans del Athletic: “Nunca ha pasado por Bilbao nada parecido”

“Estos no son nazis, son paramilitares, han estado en guerras...”, así de taxativo se muestra el fan del Athletic Club en un audio al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Su preocupación es evidente. “Por favor, si veis algo, escapad, me llamáis o lo que sea”, sigue. No quiere que a nadie le pase nada antes del partido. El conjunto bilbaíno se enfrenta este jueves al Spartak de Moscú en la Europa League y, más allá del fútbol (, lo que más preocupa es la actitud de los 500 ultras rusos con entrada en San Mamés.