Natalie Portman: “Ser sexualizada de niña me quitó mi propia sexualidad”

No es la primera vez que Portman habla de la importancia de no sexualizar a las niñas por su trabajo en el cine o televisión. “Abrí emocionada mi primera carta de un fan para leer una fantasía sobre una violación que un hombre me había escrito, y un programa de radio inició una cuenta atrás hasta mi dieciocho cumpleaños, la fecha en que sería legal acostarse conmigo. Los críticos de cine hablaban en sus reseñas sobre mis pechos en ciernes”, declaró Natalie Portman durante la Marcha de las Mujeres de 2018 en Los Ángeles.