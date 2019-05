Natalie Portman acusó al músico Moby de comportarse con ella de manera "perturbadora"

atalie Portman salió a dar su propia versión de los pormenores de su vínculo con el artista Moby, luego de que el músico escribiera sobre un supuesto noviazgo que mantuvo con ella en su flamante autobiografía, Then It Fell Apart . El cantante de "Why Does My Heart Feel So Bad?", de 53 años, cuenta en su libro que tuvo una relación sentimental con la actriz cuando él tenía 33 y ella, 20. Moby describe en detalle los encuentros que vivió con la ganadora del Oscar, tras conocerse en el backstage de uno de sus shows en Austin, Texas.