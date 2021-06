La natalidad cae en picado en Asturias, sin embargo son varias las razones por las que las asturianas no planean tener hijos

«El poder ir a los sitios y hacer lo que quieres sin tener que dar explicaciones ni depender de nadie es un lujo», asegura entre risas una de las entrevistadas. En el caso de Noemí Álvarez, de 35 años, sus prioridades en la vida han sido otras. «He dedicado mi tiempo a mí misma. A viajar, a mudarme a diferentes sitios, a formarme, a conocerme», resalta y añade que «supongo que por eso no he querido echar raíces». Asimismo, indica que «tampoco he encontrado mi lugar en el mundo.»