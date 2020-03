A 18 mil millones de kilómetros de nosotros, comunicarse con la sonda es toda una epopeya que requiere de envío de comandos que tardan más 17 horas en llegar y otras 17 horas en volver. Pero pronto no será posible ni eso, durante 11 meses no tendremos forma alguna de contactar con Voyager 2, y la NASA confía en que la sonda no requiera de ninguna ayuda durante este tiempo porque significaría poder perderla para siempre.