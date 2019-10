La NASA afirma que solo ellos pueden ir a la Luna en 2024, y no la SpaceX de Elon Musk

Ahora, la NASA dice que serán ellos, y no SpaceX, quienes llegarán a la Luna. Hace unos días, la compañía de Elon Musk presentó por todo lo alto, como si fuera una rockstar y no con un ‘’perfil bajo’’ como la NASA u otras agencias, la versión definitiva de Starship. Se trata de la nave espacial que no solo llevará a los astronautas del futuro a la Luna o Marte, sino que servirá como base de operaciones durante los primeros meses en otros planetas.