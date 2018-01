Medios británicos e hispanohablantes afirmaron haber hallado un submarino de Pablo Escobar. Lo curioso es que, analizando las imágenes de video que emplea cada uno de los medios citados, en ningún momento se muestra la nave cuyo hallazgo se da por confirmado. “Había algo así como una caja, pero finalmente era una batería, de un bote, no sé. Quizás hubo algo ahí, antes, pero ahora nada. No hay dinero, no hay joyas, ni drogas”.