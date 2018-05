Los narcos advierten a Zoido: “Si en la Línea nos joden, volveremos al Guadalquivir”

“Si nos joden aquí, volveremos con más fuerzas al río Guadalquivir, a Barbate o a las playas de Conil, Vejer… Nunca las hemos abandonado, pero en La Línea todo el mundo era feliz: nosotros trabajábamos, ellos nos tenían ubicados y no había apenas sobresaltos. Lo que sí está claro es que con el negocio no van a acabar, eso que no lo duden. Si cada vez nos cuesta más alijar en La Línea, tendremos que movernos”. - La amenaza del narco suena realista, un cargo intermedio en una poderosa banda, dice que la presión es insostenible...