Naomi Klein: "La crisis del clima llegó en el peor momento, el del fanatismo por el libre mercado"  

Diálogo entre Amy Goodman y la periodista, escritora y activista canadiense Naomi Klein con motivo de su nuevo libro On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal [En llamas: el (candente) argumento a favor de un 'Green New Deal'], Klein plantea una transfomación radical y sistémica para hacer frente a la crisis climática. "Se trata de luchar contra la pobreza, el racismo, contra todas las manifestaciones de desigualdad y marginación a la vez que disminuimos drásticamente las emisiones".