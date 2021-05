Naima, la madre de la bebé a la que salvó un guardia civil: "No tenía para comer, no me quedaba otra que tirarme al mar"

Naima se lanzó al mar la pasada semana junto a sus tres hijos cuando le dijeron que la frontera estaba abierta. La mujer permanece en Ceuta escondida junto a sus hijos porque no quiere ser devuelta a Marruecos. "Estaba muy angustiada, me iban a echar del piso, no tenía trabajo, ni para comer con tres hijos, no lo pensé y me lancé al mar".