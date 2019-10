Nadie espera que lo llamen de la oficina de empleo

Que las políticas de empleo no funcionan en España es una afirmación que no parece tener mucho debate. En una fase de creación de empleo, no son capaces de lograr la inserción de un alto porcentaje de la población. Esta falta de eficacia manifiesta de los Servicios Públicos de Empleo también permite comprender su desprestigio. Nadie espera que le llamen de una Oficina de Empleo. Y los datos parecen corroborar esa imagen. El Servicio Público de Empleo en Galicia solo intermedia en el 2% de las contrataciones que se producen.