Nadie encuentra el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes

El entorno de la presidenta regional del PP ha explicado a eldiario.es que la familia de Cifuentes ha tenido "tres mudanzas" y que ese movimiento de domicilios ha provocado que no encuentren el documento. Este trabajo se presenta de manera oficial (cuatro copias) y esa presentación deja un registro administrativo que, según fuentes universitarias, "es público". El registro, no el contenido. Durante toda la jornada del martes y el miércoles, en la Universidad Rey Juan Carlos, han estado buscando el texto pero aún no lo han hallado.