Nadia Calviño: "Revertir la reforma laboral no va a resolver los problemas de empleo"

La ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura en Más de uno que "revertir la reforma laboral no va a resolver los problemas de empleo", especialmente entre los jóvenes. Además, considera que tiene que haber un organismo para proteger a los clientes bancarios y que estos no tengan que pagar por reclamar y, por otro lado, apunta que van a revisar al alza la previsión de crecimiento de España, aunque no aclara en cuántas décimas.