My Sharona, la historia de amor detrás del single más machacón de los 70

Cuando el grupo The Beat sacó su primer álbum, pensaron que iban a triunfar. Estaban en el lugar adecuado –Los Ángeles– y el momento exacto –1979– para la gran explosión del power pop que se avecinaba. Pero unas semanas después de salir el disco apareció la banda The Knack y los recién llegados se comieron todo el pastel de un solo bocado. El detonante fue la canción My Sharona. En la portada del single aparecía una atractiva chica con ceñida camiseta blanca y sin sujetador.