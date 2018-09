¿Por qué la mutua no te quiere dar la baja?

La situación de la que hablaremos hoy en Laboro es conocida por muchos españistanos. El empleado no puede trabajar porque sufre algún tipo de problema médico relacionado con su trabajo, acude a la mutua de su empresa pero le deniegan la baja diciendo que lo que tiene no es una contingencia profesional (CP: enfermedad profesional o accidente de trabajo) y lo derivan "a la SS" alegando que es una contingencia común (CC: accidente o enfermedad no relacionados con el trabajo). ¿Te suena?