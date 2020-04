Mussolini: La ambición del 'Duce' giró el rumbo de la guerra

“Si los italianos no hubiesen invadido Grecia y no hubiesen precisado nuestra ayuda la guerra podría haber tomado otro rumbo. Habríamos retrasado la llegada del invierno ruso unas cuantas semanas y conquistado Leningrado y Moscú. No habría habido ningún Stalingrado”. Las palabras de Adolf Hitler que recogió en sus memorias Leni Riefenstahl, la cinematógrafa elegida por el régimen nazi para llevar a la gran pantalla sus gestas bélicas, sintetizan bien el significado que pudo tener la batalla de Grecia para el curso de la Segunda Guerra Mundial .