Música para sordos. Sí: música para gente que no puede oir

No son pocas las ocasiones en las que, charlando sobre grupos con colegas, sale la expresión ‘eso es música para músicos‘, refiriéndonos a bandas de un elevado virtuosismo, cuyas composiciones no son precisamente pegadizas, sencillas de seguir o de fácil escucha. Vamos, que no son el ‘Torero’ de Chayanne: ni bailongas ni de estribillo pegadizo ni se te va a quedar la melodía en la cabeza a la primera escucha. Lo que no me había tocado nunca oir es lo de ‘musica para sordos‘. Nunca hasta el otro día que lo escuche en RNE Clásica.