Nick Knox, antiguo baterista de la influyente banda de psychobilly The Cramps, murió el viernes a la edad de 60 años. Compañeros del músico de The Cramps, incluida la segunda baterista de la banda Miriam Linna y el guitarrista Kid Congo Powers confirmaron la muerte de Knox en redes sociales sin proporcionar alguna causa de muerte, aunque se sabe que el músico estuvo en terapia intensiva en una clínica de Cleveland hace no mucho.