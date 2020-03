El Mundo Today: “Nos han censurado muchos chistes sobre la Casa Real, sobre todo en televisión”  

"Todo el mundo nos bromea con que somos ricos y no lo somos porque no hacemos absolutamente ningún esfuerzo por serlo. Porque sabemos lo que implicaría que EMT se convirtiera en la redacción de El Intermedio con veinte guionistas. Igual seríamos ricos, pero igual sería una puta mierda. Yo no quiero convertir mi trabajo en un trabajo. (...) Esto se debe a que no tomamos cocaína. La cocaína es clave para la estrategia empresarial. Si no tomas cocaína, tu euforia por crecer como empresa desaparece".