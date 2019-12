Mujica: feminismo es "bastante inútil" y la "estridencia termina jodiendo la causa"

"Pienso que la agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana. Con su culo cada cual que haga lo que quiera, mientras no joda a otro. Existió toda la vida, es más reaccionario el hombre moderno que el antiguo. El que lea la Ilíada con poca atención se da cuenta de que Patroclo y Aquiles marchaban, no me jodan. Alcibíades era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Yo qué sé, está plagada la historia de arquetipos de ese tenor en el mundo antiguo", opinó.