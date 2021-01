La mujer que murió pisoteada en la revuelta del Capitolio llevaba una bandera de "don't tread on me" [EN]

La mujer que fue pisoteada hasta morir durante la revuelta en el Capitolio de EEUU, estaba obsesionada con la teoría de la conspiración de QAnon, según su familia y amigos. Una fotografía muestra que llevaba una bandera amarilla con el lema "don't tread on me" ("no me pisotees") en la protesta previa a la toma del Capitolio.