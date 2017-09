Una mujer que dijo tener una alergia potencialmente mortal a los perros es expulsada a la fuerza de un avión

El vídeo ya se ha hecho viral y ha aparecido en las webs de las principales cadenas de noticias: una mujer dijo tener una alergia a los perros que era potencialmente mortal y pidió que bajaran del avión a los dos canes que viajaban en el vuelo, un perro de apoyo emocional y otro can. Cuando le hicieron ver que eso no era posible y que -al no tener un certificado médico- era ella la que tendría que bajar del avión, la mujer se negó y a partir de ese momento la situación se complicó exponencialmente.