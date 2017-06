La mujer a la que cambiaron de asiento en un avión para evitar ofender a un judío ultraortodoxo y ganó un juicio

La aerolínea israelí El Al no podrá exigirles a las mujeres que cambien de asiento cuando, por motivos religiosos, un hombre ultraortodoxo se niegue a viajar junto a ella ya que evitan cualquier contacto con mujeres que no sean sus familiares. La práctica ha generado problemas durante muchos años en los vuelos. Uno fue el caso de Renee Ravionawitz, que no se quedó callada.