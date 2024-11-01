edición general
Mueren siete elefantes al chocar un tren de pasajeros con una manada en India

Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad chocó con una manada que cruzaba las vías en el estado de Assam, en el noreste de India, la madrugada del sábado, dijeron funcionarios locales. El portavoz de Indian Railways, Kapinjal Kishore Sharma, dijo que el conductor del tren vió la manada de unos 100 elefantes y utilizó el freno de emergencia, pero el tren aun así chocó contra algunos de los animales. Cinco vagones del tren y la locomotora descarrilaron.

plutanasio #1 plutanasio
Bueno alta velocidad en india quizás es un concepto diferente al nuestro
1 K 27
pepel #2 pepel
#1 O la noticia real sería Choque de una manada de elefantes con una manada humana.
0 K 20
ChiquiVigo #3 ChiquiVigo
#1 En la India se considera tren de alta velocidad a partir de que no puedan ir viajeros encima del techo :-|
0 K 10

