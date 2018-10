Muere el remake Star Wars: Knights of the Old Republic creado por fans en Unreal Engine 4 tras amenazas legales

3 años de intenso trabajo perdidos. John Taylor Trotter, responsable del proyecto, sabía que este día podría llegar y así ha sido. Poem Studios, que desde 2015 estaban desarrollando una nueva versión actualizada del clásico de 2003 'Star Wars: Knights of the Old Republic', recibió una carta de 'cese y desista' que les pedía que abandonaran el proyecto si no querían enfrentarse a acciones legales. La idea era poder ofrecer el juego de forma gratuita, para que así no hubiese fines de lucro y por tanto no tuvieran problemas legales.