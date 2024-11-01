Muere Moncho Monsalve, leyenda del baloncesto español

Fue internacional en 61 ocasiones con España y conquistó tres Copas de Europa como jugador del Real Madrid. El exjugador y exentrenador Moncho Monsalve, una de las grandes figuras históricas del baloncesto español y miembro del Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto desde 2024, ha fallecido este martes a los 81 años, según informó la propia FEB, que trasladó sus condolencias a familiares y amigos. Nacido en Medina del Campo en 1945, Monsalve fue uno de los primeros grandes pívots del baloncesto español y desarrolló una destacada