Muere Luis de Marcos, el enfermo de esclerosis que pidió legalizar la eutanasia

Denunció que las leyes actuales le "obligaron" a pasar por un "calvario". "Los dolores insoportables de la enfermedad que me ha tocado me hacen desear abandonar este mundo ya, pero la legislación española no me lo permite", sentenciaba Luis. No quería someterse a un "ensañamiento terapéutico cruel" y lamentaba que esa decisión no estaba en sus manos, si no en la del médico.