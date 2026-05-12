Muere Jack Taylor, mito del Fantaterror español

El actor norteamericano ha fallecido en Madrid a los 99 años. Participó en más de 140 películas, la mayoría de género fantástico. Jack Taylor (Oregon City, 1926) Establecido desde los 60 en España fue uno de los mitos del Fantaterror español. Trabajó a las órdenes de Jess Franco, Ridley Scott, Joseph L. Mankiewicz o Robert Siodmak. Compartió secuencias con grandes actores como Schwarzenegger, Johnny Depp, Paul Naschy, Henry Fonda, Marlene Dietrich.