Muere un hombre desangrado en Jaén tras esperar una hora a la ambulancia

"No se negaron a mandarme una ambulancia, pero me dijeron que no había efectivos disponibles", prosigue. De acuerdo con el relato, llamó tres o cuatro veces a los servicios de emergencia, pero siempre obtuvo la misma respuesta. Una hora después de esa primera llamada, el marido de Amelia quedaba inconsciente por la pérdida de sangre. Al no poder reanimarlo, su mujer hizo la última llamada: "Les llamé muy nerviosa y les pedí que, por favor, aunque fuera un particular, como fuera, pero que me mandaran a alguien a mi casa".