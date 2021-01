Muere Hilton Valentine, guitarrista de The Animals y creador del memorable arpegio de «The house of the rising sun»

El guitarrista fundador de The Animals, Hilton Valentine, autor del memorable arpegio de apertura de la versión que el grupo hizo del clásico «The House of the Rising Sun», ha fallecido este viernes a los 77 años, sin que hayan trascendido las causas. Valentine nació en North Shields (Inglaterra), y comenzó a tocar la guitarra a los trece años. Cuando se quedó huérfano, tres años después, formó parte del grupo de skiffle The Heppers, después rebautizados The Wildcats, con los que Valentine se hizo famoso por su estilo salvaje.