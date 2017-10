Muere George Young, hermano de los líderes de AC/DC y pionero del pop-rock en Australia

La muerte de Young también fue anunciada por la popular banda de rock AC/DC, liderada por sus hermanos Angus y Malcolm y de la que fue productor de sus primeros álbumes, como "Let There Be Rock", "T.N.T" o "High Voltage". "Sin su ayuda y consejo no habría habido AC/CD", aseguró la banda australiana en un comunicado en su página web. "Como músico, compositor, productor, consejero y mucho más no se podría pedir a alguien más dedicado y profesional. Como hermano, no se podría pedir a uno mejor", se añade en el comunicado.