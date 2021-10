Muere Concha Márquez Piquer a los 75 años de edad

"La salud de Concha Márquez Piquer no está bien. Ella ya no sale de casa apenas. Ya no hacen esos grandes viajes", contaba en 'Lazos de sangre' la periodista Beatriz Cortázar, ante la ausencia de la hija de la mítica Concha Piquer, hace apenas un año en el programa dedicado a su madre. Hoy, la familia ha confirmado su triste fallecimiento a los 75 años edad.