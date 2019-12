La muela mal extraída que mató a Loli, la enfermera que ideaba métodos de ayuda al paciente

"Tengo que volver al dentista, que me sacó una muela y me duele. Quizás sea porque no haya cicatrizado". Dolores Sales Girona, enfermera residente en Palma de Mallorca, avisó a su familia de que algo no iba bien tras la extracción de una pieza dental en la consulta de un odontólogo balear. Ni un mes después, falleció en el Hospital de Villarreal a causa de un fallo multiorgánico. El motivo, la infección de una muela mal extraída.