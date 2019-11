Muchas gracias a todos

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Ante todo un millón de gracias a todos los usuarios que os interesasteis por mi marcha y dedicasteis palabras positivas a los rollos que he ido dejando por la web durante estos años. No merezco vuestro apoyo ni vuestra atención, pero haberlos recibido es lo que me ha llevado a volver por aquí para seguir intercambiando ideas con vosotros.

La razón de que abandonase el barco fue el strike que me dejó con 3.01 de karma debido a que critiqué a 4 usuarios que sistematicamente negativizan cualquier noticia que deje mal a la derecha o contradiga su ideario. Uno de esos usuarios, además, ha negativizado el 100% de mis envíos durante las últimas semanas. Mi razonamiento es simple: si @Bat00lo es libre para negativizar todos mis envíos o una noticia sobre la muerte de un trabajador por falta de medidas de seguridad, yo debo tener la misma libertad para afearle su actitud. No es acoso (como, en teoría, tampoco lo es negativizar todas las noticias de un usuario) sino simple crítica.

Meneame tiene dos graves problemas. El primero es la existencia de comandos que negativizan de forma cerril cualquier noticia que pueda interpretarse como favorable a una línea ideológica, por veraz que sea. Hace unos años, esos comandos eran irrelevantes porque el tráfico de la página era enorme y cada noticia interesante recibía más de 1000 votos como mínimo, pero a día de hoy meneame tiene muchos menos usuarios, y esos grupos se han convertido en auténticas MINORÍAS DE BLOQUEO, puesto que sus votos cuentan muchísimo más y, aunque sean pocos, son capaces de tumbar noticias profundamente interesantes.

La solución no puede ser silenciar al que se queja de que una noticia sobre la muerte de un niño palestino por un disparo en la cabeza caiga de portada porque los 10 ultras de siempre la han negativizado coordinadamente. O se quitan los negativos, o se les da un peso tremendamente inferior al que tienen, o se busca otra forma para evitar que esos grupúsculos dejen de condicionar el buen funcionamiento de la página. Pero la solución no es censurar al que está hasta las narices de esa dinámica y critica públicamente a sus protagonistas.

Y esa censura entronca con nuestro segundo problema. He visto el strike a @Feidensland y me parece inaceptable. El comentario por el que le dejaron con 4 de karma era perfectamente lícito, aunque yo no esté de acuerdo con él. Los @admin deben ser muchísimo más comedidos con los strikes y ceñirlos a insultos directos o expresiones que vulneren de forma clara los Derechos Humanos (del tipo "los negros son genéticamente inferiores" o "los moros deberían ir a campos de concentración"). Y es que pocas cosas ofenden y enfadan mas a un adulto que la limitación arbitraria de su libertad.

Esta página vive de sus usuarios, y darles un trato adecuado resulta esencial para su supervivencia. Ni abusos de poder, ni censura, ni soluciones mecánicas que no tienen en cuenta los enormes cambios que ha sufrido durante los últimos años. Respetar la libertad de los usuarios, limitar la capacidad de influencia de los grupúsculos de fanáticos e innovar son las únicas respuestas para que esto no acabe muriendo.

Lo dicho, un millón de gracias por vuestra solidaridad y nos seguiremos viendo por aquí mientras resulte posible. Y si alguna usuaria se ha sentido especialmente afectada por mi marcha hasta el punto de concluir que siente algo más que mera simpatía por mí, le comunico que sigo sin novia y le invito a que me mande un mp.

PD. Acabo de ver las noticias que están llegando a portada con mi nick de usuario y sólo puedo decir que, aparte de mucho más nobles, solidarios y fantásticos en general que yo, también sois más ingeniosos :P