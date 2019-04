Muchas gracias a Risto, Marta Flich y ‘Todo es mentira’ por el minuto en el que me dejaron explicarme

Pude aclarar que manifestar que Franco fue un genocida no es ningún pronunciamiento de tipo político, sino un hecho histórico contrastado. También pude aseverar a la audiencia que en Alemania, a diferencia de España, se persiguen militares fascistas y no demócratas. Me permitieron explicar los motivos por los que Margarita Robles es responsable de la persecución del cabo demócrata Marco Antonio Santos Soto. si el cabo firmante del manifiesto antifranquista es expedientado y cesado en funciones, Margarita Robles podría impedirlo. Y no lo hace.