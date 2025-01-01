Mozilla en el punto de mira por la IA de Firefox, que satura la CPU y agota la batería (ENG)

Hace casi tres semanas, Mozilla lanzó Firefox 141 que, entre otras características como optimizaciones de memoria para Linux y un conversor de unidades integrado, traía los polémicos grupos de pestañas mejorados con IA. Impulsados por un modelo local de IA, estos grupos identifican pestañas relacionadas y sugieren nombres para ellas. Incluso hay un botón «Sugerir más pestañas para el grupo» en el que los usuarios pueden hacer clic para obtener recomendaciones.