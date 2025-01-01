Mozilla en el punto de mira por la IA de Firefox, que satura la CPU y agota la batería (ENG)

Hace casi tres semanas, Mozilla lanzó Firefox 141 que, entre otras características como optimizaciones de memoria para Linux y un conversor de unidades integrado, traía los polémicos grupos de pestañas mejorados con IA. Impulsados por un modelo local de IA, estos grupos identifican pestañas relacionadas y sugieren nombres para ellas. Incluso hay un botón «Sugerir más pestañas para el grupo» en el que los usuarios pueden hacer clic para obtener recomendaciones.
| etiquetas: firefox , tabs , mozilla , ia , batería
De toda la vida, si un servicio (wifi, bluetooth, gps, nfc, etc) ha consumido mucha batería, se desconectaba y punto. Si quieres usar un servicio, luego no te quejes...
Igualmente, mozilla irá optimizándolo convenientemente, este es el camino a seguir.
Parece que hay que dar las gracias porque no compartan tus datos.
- LibreWolf: librewolf.net/
- IronFox (android): gitlab.com/ironfox-oss/IronFox
Y en Mac el que uso y me encanta, desarrollado por un español, Zen Browser: zen-browser.app/
Todos ellos están basados en la última versión de Firefox quitándoles toda telemetría y ajustes controvertidos
Y fuera de Gecko, Brave es otra muy buena opción, entre los navegadores mas privados de fabrica