Mozilla en el punto de mira por la IA de Firefox, que satura la CPU y agota la batería (ENG)

Hace casi tres semanas, Mozilla lanzó Firefox 141 que, entre otras características como optimizaciones de memoria para Linux y un conversor de unidades integrado, traía los polémicos grupos de pestañas mejorados con IA. Impulsados por un modelo local de IA, estos grupos identifican pestañas relacionadas y sugieren nombres para ellas. Incluso hay un botón «Sugerir más pestañas para el grupo» en el que los usuarios pueden hacer clic para obtener recomendaciones.

7 comentarios
meneandro #1 meneandro *
Manda güevos, el único que usa una IA local que no envía datos hacia afuera y usa los estupendos chips de IA que traen los dispositivos para algo útil y van y lo critican porque drena la batería... menos mal que confiamos plenamente y no nos quejamos de otros dispositivos que graban y envían todo lo que hacemos y decimos a servidores ajenos porque, oye, no consumen recursos de nuestros móviles.

De toda la vida, si un servicio (wifi, bluetooth, gps, nfc, etc) ha consumido mucha batería, se desconectaba y punto. Si quieres usar un servicio, luego no te quejes...

Igualmente, mozilla irá optimizándolo convenientemente, este es el camino a seguir.
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 Eso no es cierto del todo, Apple Intelligence es una LLM que corre localmente en los procesadores M de Apple. En mi opinión Mozilla no sabe que hacer para rentabilizar su negocio. Un navegador tiene que ser ligero, seguro y privado. Para correr LLMs ya me pongo yo Ollama o lo que sea
meneandro #7 meneandro
#3 "Apple Intelligence is an artificial intelligence system developed by Apple Inc.[2] Relying on a combination of on-device and server processing, "
Heni #4 Heni *
#1 La IA que incorporó Firefox es un NMT (modelo de traducción automática neuronal) es decir, no es un LLM y no usa la gpu y los núcleos cuda, ya que los modelos LLM (los que están ahora de moda) incluso si se usan los comprimidos (cuantizados) requieren al menos una tarjeta gráfica moderna con núcleos cuda y unos 16GB (sí, incluso con 8GB ciertos modelos se pueden ejecutar, pero están muy limitados, hablo de un modelo mínimo). Esta IA en cambio sólo usa CPU, y su principal función es la…   » ver todo el comentario
ccguy #5 ccguy
#1 a ver si lo mejor es no tener una IA sin venir a cuento.
Parece que hay que dar las gracias porque no compartan tus datos.
Torrezzno #2 Torrezzno *
Respecto a Mozilla. Es una empresa que cada vez mete más y más telemetría. No recomendaría usar Firefox cuando hay forks buenísimos y sin espionaje como:

- LibreWolf: librewolf.net/
- IronFox (android): gitlab.com/ironfox-oss/IronFox

Y en Mac el que uso y me encanta, desarrollado por un español, Zen Browser: zen-browser.app/

Todos ellos están basados en la última versión de Firefox quitándoles toda telemetría y ajustes controvertidos

Y fuera de Gecko, Brave es otra muy buena opción, entre los navegadores mas privados de fabrica
clavícula #6 clavícula
Hemos pasado del "todo es mejor.con bluetooth" a "todo es mejor con IA"
