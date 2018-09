Movistar sustituirá los decodificadores de todos sus clientes por los UHD en menos de dos años (y cobrará por ellos)

Esta renovación no saldrá gratis para el cliente, desde la compañía se señaló que a cada cliente se le cobrará una cantidad todavía no especificada en su tarifa, si bien también se dijo que ese coste sería inferior al coste de mercado. Desde Xataka hemos contactado con Telefónica para conocer más detalles sobre precios y método de cobro que tendrá esta renovación, pero desde la teleco se nos respondió que "de momento no estamos dando detalles de estos temas".