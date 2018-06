Esta mañana publicábamos una noticia acerca de las razones por las que la DGT puede inmovilizar el coche. Entre ellas figuran que no tengas autorización administrativa para circular y que el vehículo presente deficiencias que puedan ser peligrosas para sus ocupantes y/o otros usuarios de la vía. Después de publicar esta información nos llega un interesante chivatazo: las motos de la Guardia Civil de Tráfico no cumplen la legislación de manera que, si la DGT las midiera con el mismo rasero que al resto de vehículos, no tendrían autorización.