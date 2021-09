Las motos fracasadas: 15 motos incomprendidas

Aunque detrás de cada nuevo modelo hay mucho trabajo de estudio y desarrollo técnico, las marcas no siempre aciertan. De hecho, la historia de nuestro sector está llena de ejemplos de motos que no cuajaron... Algunas porque eran directamente una mala idea y otras porque, aún siendo máquinas interesantes y funcionales, se adelantaron a su tiempo y no fueron comprendidas por el mercado. Lo realmente paradójico es que la mayoría de ellas, como si de modernas Cids de la ingeniería se tratara, han ganado sus batallas después de muertas