Motivos audiovisuales de un desencantado con Podemos para votar este domingo

Los que leéis mis tochos en meneame, sabéis que he militado en Podemos Murcia y ya no pertenezco al partido por las numerosas decepciones que me llevé conociéndolo desde dentro. En mis artículos hablo de puñaladas traperas, endogamia, profundas incoherencias, sustitución de los argumentos por el marketing barato, degradación de la democracia interna, invasión de las estructuras del partido por trepas y hooligans que quieren vivir de la política o defienden de forma acrítica todo lo que salga de la boca de Iglesias...

Resumiendo, aquí podéis ver mis motivos para dimitir del último cargo que tuve en Podemos (no remunerado, como todos los demás) www.meneame.net/story/dimision-dia-emision-entrevista-errejon y aquí otras reflexiones sobre la degeneración del partido www.meneame.net/story/vision-desde-murcia-sobre-cisma-errejonista-ante

Y aquí hablaba del "síndrome de los cuernos" que, en mi opinión, es una de las principales causas del declive de Podemos, y es consecuencia de lo que describo en el párrafo anterior www.meneame.net/story/sindrome-cuernos-inmensa-relevancia-electoral

Pues bien, por todo lo dicho yo tenía pensado votar al PACMA o votar en blanco en las próximas elecciones. Pero hay dos motivos por los que voy a votar (según como me pille la mañana dominical) a Podemos o al PSOE, aunque lo más probable es que vote a Podemos. Son motivos audiovisuales, y podéis contemplarlos aquí:

www.eldiario.es/murcia/politica/VIDEO-presidente-Murcia-Miliki-campana

www.20minutos.es/noticia/3624300/0/espinosa-monteros-vox-quinquis/

Cuando los líderes de dos partidos tratan tan descaradamente como débiles mentales a sus votantes (y por extensión al resto de españoles), el triunfo de sus opciones políticas resulta especialmente temible. No es ya que lleven en sus programas una reducción (y en algunos casos eliminación) de impuestos para los ricos, con la consiguiente demolición de los servicios públicos esenciales que se sostienen con ese dinero. No es ya que pretendan discriminar a la gente por su condición sexual eliminando conquistas tan esenciales como el matrimonio entre gente del mismo sexo, o que prometan el cierre de La Sexta y la ilegalización de los partidos "antiespañoles y marxistas". Hay algo más grave: consideran a los ciudadanos ganado oligofrénico al que hay que hablar con el tono de los payasos de la tele, y al que consiguientemente no se debe tener en cuenta porque sus entendederas no dan para hablarles como adultos. Conciben a los españoles como un rebaño al que guiar con palos y consignas fáciles, dependiendo de si se desmandan o son dóciles.

No confío en la ética de los líderes de Podemos ni en la de los del PSOE. Pero sé que su respeto por la inteligencia de los españoles es mayor que el de los fantoches que protagonizan los vídeos que os he puesto. Y sé que sus programas electorales (y las políticas concretas que han llevado a cabo) evidencian un respeto hacia la dignidad de los ciudadanos claramente superior a los de PP o Vox. La subida del salario mínimo a 900 euros es sin duda una medida mejor que la eliminación del Impuesto de Sucesiones para quienes heredan más de 1 millón de euros o la drástica reducción del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Si tuviera que casarme con Iglesias o Sánchez, no lo haría bajo ningún concepto. Pero no voy a compartir mi cama con ellos, sino a colocarlos en una posición de gestión que, si la ocupan los payasos de la tele en versión facha, va a destruir mis derechos como ciudadano. Por eso seguiré criticando sus incoherencias y actuaciones anti-éticas, pero les votaré en esta ocasión para no ver el mes que viene a Abascal canturreando en TVE "¿Cómo debe ser Españaaaa?" mientras el público le contesta "Una, grande y libreeee".