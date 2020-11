El motivo por el cual entráis a Menéame

Tenemos nuestros motivos, y quiero compartir los míos sin orden de preferencia:

─ Es un buen filtro contra las fake news.

Pues sí, porque por aquí enseguida se pilla a un mentiroso y las noticias de dudosa calidad son cuestionadas o tumbadas con rapidez. Con toda la desinformación que hay por la red, Menéame desde mi opinión es un buen filtro para saber de qué noticias fiarte y de cuáles no.

─ Como leer el periódico pero en bien:

Otra ventaja es que estás al tanto de buena parte de medios de información, no te quedas estancado en tu periódico polarizado del día. Lo suyo es enfrentar fuentes de información y Menéame lo hace práctico. A una persona que no se queda sólo con un medio de noticias se le nota por la forma en que opina (no se las dan con queso).

─Su comunidad:

Es la salsa del lugar, y algo que siempre me ha gustado es la de usuarios que hay de cada campo de conocimiento. Mal acostumbrado a las redes sociales, aquí compruebo que si alguien habla de un estudio en específico se le nota que entiende. Debates sobre matemáticas, geografía, historia, política, cocina, literatura, robótica, filosofía... Siempre hay un usuario que entiende y está predispuesto a compartir conocimiento. Y es la verdad, nos cegamos con los usuarios que sólo montan bronca y no consideramos las buenas conversaciones que se generan en casi cada noticia en Portada, donde siempre se aprende y se deduce algo nuevo.

─ El buscador:

A mi parecer una herramienta subestimada. Aparte de buscar en Google y demás, uso el buscador de aquí para encontrar material de un tema concreto. Buenos libros y webs he encontrado que san Google no me sugería. Es un buen complemento a cualquier buscador.

─ Lo más parecido a un foro que queda en Internet:

Se complementa con el apartado de comunidad. Y es cierto que echo un poco de menos los foros, que quedaron obsoletos. Pero la idea de mandar una notica y que se cree una especie de Tema cual foro de antaño, produce una nostalgia tentadora. Navegas igual por un listado de Temas de interés (las noticas en sí) y seleccionas la que quieras para leer y comentar. Es un sistema que siempre funcionó y del que se le ha olvidado el potencial.

¿Cuáles son tus motivos, meneante?